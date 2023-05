Научный полк. Энергетика Вейца. Часть 1

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 1944 году в Московском инженерно-экономическом институте открылся энергетический факультет. Его основание связано с именем известного ученого, одного из авторов знаменитого плана ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России), академика Глеба Кржижановского. Факультет должен был готовить кадры в области перспективного направления энергоносительства и энергоснабжения, технико-экономического планирования, энергетических систем и энергетических станций, организации и планирования эксплуатации энергетических хозяйств.

В основе факультета лежала кафедра экономики энергетики и организации энергетического хозяйства, которую возглавлял доктор технических наук, профессор Вениамин Вейц – советский энергетик, разработчик единой энергетической системы Советского Союза, один из основателей Энергетического института Академии наук СССР, член-корреспондент Академии наук СССР.

Вениамин Вейц родился 4 января 1905 года в местечке Чечерск Могилевской губернии Российской Империи. Свою трудовую деятельность начал в 14 лет, с 1919 по 1920 годы числился секретарем фронтового отделения Центр-печати в городе Рогачев, БССР.

С 1920 года учился в Москве, на инженерно-конструкторском факультете Московского высшего технического училища, которое окончил в 1925 году, и параллельно на промышленном отделении Московского государственного университета, которое окончил в 1924 году.

Вениамин Исаакович был руководителем подготовки трудов по энергетическому хозяйству СССР в восстановительный период и начале первой пятилетки. В 1925-1930 годах занимался разработкой основ энергетической статистики. В 1928 году участвовал в Женевской конференции по вопросам экономической статистики в качестве советского эксперта.

С 1925 по 1929 годы преподавал в МГУ и Институте народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. С 1929 года – профессор, заведующий кафедрой Московского энергетического института.

В 1930 году был командирован в Берлин в качестве делегата от СССР на II Энергетическую мировую конференцию.

С 1932 года и до конца жизни работал в Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского АН СССР, где до 1960 года руководил технико-экономическим сектором, с 1961 года – старший научный сотрудник.

В 1933 году был избран членом-корреспондентом АН СССР.

