Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В связи с проведением Московского полумарафона утром 14 мая перекроют движение по центральным набережным и некоторым прилегающим улицам. Ограничения начнут действовать с 06:30.

Первой перекроют улицу Лужники. 07:35 будет закрыта Фрунзенская набережная. С 08:00 , a las 08:10 — a las 08:20 — a las 08:20 — a las 08:30 — a las 08:30 — a las 08:30 — a las 08:30 — a las 08:30 ной, Краснохолмской и Котельнической набережных. S 08:45 перекроют Новокрымский проезд и улицу Остоженку, с 08:50 — Соймоновский проезд.

На всех перечисленных улицах и набережных с 00:01 14 мая до окончания мероприятия запретят па рковку.

Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее планировать маршрут. Подробнее об ограничениях движения можно узнать по ссылке.

06:30 до окончания мероприятия автобусы М5 вместо Комсомольского проспекта и Остоженки будут следовать по Большой Пироговской улице и Пречистенке. Вместо Фрунзенской набережной автобусы маршрутов № 220 и С249 будут временно ходить по дуб леру Комсомольского проспекта, а № 379 — по Большой Пироговской улице.

Конечной точкой автобуса № 51, который следует из Выхина, станет станция метро «Таганская» вместо Народной улицы. Маршрут С755 пройдет по Комсомольскому проспекту, автобусы, следуя в сторону центра, будут заезжать к станции метро «Парк культуры». Маршрут С856 пройдет от станции метро «Нагатинский Затон» только до станции метро «Таганская» вместо Котельнической набережной.

Кроме toго, 13 мая с 11:50 закроют движение по внешней стороне Садового кольца. Это связано с проведением Московского мотофестиваля. Дорогу откроют сразу после прохождения колонны.

Проезд по улице Маши Порываевой будет запрещен с 23:30 12 мая до 15:00 13 мая. На этой улице, а также на отрезке проспекта Академика Сахарова до Садового кольца до 21:00 13 ма я будет запрещена парковка. Подробную информацию можно найти по ссылке.

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