МФТИ и ИФТТ РАН приглашают на Всероссийскую конференцию и Школу молодых ученых

При поддержке стратегического проекта «Исследовательское лидерство (от бакалавра до нобелевского лауреата)» программы «Приоритет-2030» с 26 по 29 июня 2023 года пройдет десятая Всероссийская конференция с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их основе».

Конференция станет площадкой для обсуждения широкого спектра фундаментальных проблем, касающихся современного состояния и перспектив исследований в актуальных областях физики твердого тела и физической химии. В частности, участники затронут вопросы разработок в физике ионных проводников и материалов со смешанной ионно-электронной проводимостью, а также обсудят создание новых научно-технологических коллабораций и планирование новых фундаментальных и прикладных проектов.

Значительное внимание на конференции предполагается уделить вопросам, связанным с твердооксидными топливными элементами (ТОТЭ) и топливными элементами с протонообменной мембраной (ПОМТЭ), а также разработке энергоустановок (ЭУ) на топливных элементах. Запланировано участие в конференции крупных промышленных предприятий и инжиниринговых компаний, таких как ГК «Росатом», АО «ТВЭЛ», ПАО «КАМАЗ», АО «ОДК», ООО «НПО “Центротех”», ОКБ им. А. Люльки, ООО «Бирюч», ГК «ИнЭнерджи» и ряда других организаций, в том числе зарубежных.

В рамках конференции также запланировано проведение седьмой Школы молодых ученых «Современные аспекты высокоэффективных топливных и электролизных элементов». К участию приглашаются молодые исследователи, аспиранты и студенты, работающие в области топливных элементов и энергоустановок на их основе.

Конференция традиционно собирает около 150–180 ведущих и молодых ученых из России и других стран, работающих в области фундаментальных исследований и прикладных разработок электрохимических устройств.

По результатам работы конференции будет выпущен сборник тезисов, индексируемый в РИНЦ, материалы лучших докладов будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Электрохимия», индексируемого в РИНЦ, Scopus (переводная версия Russian Journal of Electrochemistry, ISSN 1023–1935) и Web of Science (переводная версия Russian Journal of Electrochemistry, Web of Science Core Collection).

«От проведения конференции ожидается сразу несколько эффектов на университетском, отраслевом и национальном уровнях. Во-первых, мы надеемся на значительные образовательные успехи студентов и аспирантов МФТИ. Во-вторых, благодаря конференции повысится узнаваемость ИФТТ РАН и МФТИ как лидеров, занимающихся исследованиями и разработками в тематиках топливных элементов и водородной энергетики.

И, наконец, будут сформированы научно-технические консорциумы для решения задач по исследованиям и разработкам в области топливных элементов, батарей и энергетических установок на их основе», — прокомментировал Дмитрий Агарков, заведующий лабораторией топливных элементов МФТИ и лабораторией водородной энергетики ИФТТ РАН.

