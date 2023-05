Московский производитель лифтов подписал три контракта на поставку оборудования в Узбекистан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные компании продолжают развивать внешнюю экономическую деятельность. При поддержке специалистов центра “Моспром” они приняли участие в Международной промышленной выставке “Иннопром. Центральная Азия”. В результате один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Завод выпускает современные и надежные лифты, оборудованные смарт-системами. Технология AirClean обеспечивает дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов на 98 процентов, AirKey позволяет управлять подъемником со смартфона, а технология SmartMirror предназначена для показа справочной и рекламной информации на дисплее, встроенном в зеркало. В прошлом году на заводе запустили серийное производство лифтов со скоростью движения кабины до 2,5 метра в секунду. Они предназначены для высотных зданий.

«Сегодня предприятие может ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц продукции, которая устанавливается в жилых, промышленных и медицинских постройках, а также на объектах специального назначения. Выход на зарубежные рынки позволит компании не только увеличить производственные мощности, но и создать новые рабочие места. Сегодня лифты завода устанавливают в зданиях во всех регионах России. Продукция завода ориентирована как на госзаказ, так и на потребности коммерческих застройщиков недвижимости», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Завод входит в АО «Дом.рф» и с 2019 года при поддержке государственной компании модернизирует и автоматизирует производственные процессы. Итогом этого станет увеличение производственной мощности предприятия в 1,5 раза при значительном повышении эффективности труда. Также это позволит заводу сконцентрировать усилия на импортозамещении и производстве компонентов высокого качества.

Генеральный директор АО «Дом.рф» Виталий Мутко рассказал, что интерес к поставкам завода на уровне зарубежных заказчиков лишний раз подтверждает качество продукции ведущего российского производителя лифтового оборудования и конкурентоспособность отечественных предприятий. У компании есть все необходимые компетенции и мощности, чтобы обеспечить застройщиков Узбекистана инновационными лифтами. Это обеспечит дополнительную загрузку мощностей завода и увеличит прибыль, которая пойдет на его развитие.

ЩЛЗ — современный производственный комплекс, включающий цеха, конструкторское бюро, подразделение монтажа, склад запасных частей и компонентов, логистический центр. Это позволяет изготовить качественное оборудование из разных материалов, полностью соответствующее архитектуре и дизайну любого здания — от многоквартирных домов и социальных объектов до торговых центров и гостиниц.

Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также предоставляют возможность участия в международных выставках и бизнес-миссиях.

В прошлом году в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе за счет поддержки АНО «Моспром», столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции перенаправили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и ряда стран СНГ. Информация о направлениях поддержки, оказываемой АНО «Моспром», размещена на официальном сайте центра.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

