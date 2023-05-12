Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Московское здравоохранение немыслимо без людей — грамотных, чутких, ответственных, настоящих пр офессионалов. А успешное лечение и быстрая реабилитация пациентов зависят не только от квалификации врачей, но и заботы со стороны среднего медицинского персонала. В больницах и поликлиниках работают не только медицинские сестры, но и медбратья. В Международный день медицинской сестры, который отмечается 12 мая, медбратья рассказывают об особенностях работы, о личных качествах и профессиональных успехах.

«Не просто работа, а образ жизни»

Богдан Иншин — старший медбрат отделения реанимации и и нтенсивной терапии для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В городскую клиническую больницу имени Е.О. Мухина en 2017 году и с тех пор работает здесь, не прекращая развиваться в профессии, участвуя в научных конференциях и образовательных программах. На его счету — участие в XVIII ассамблее «Здоровая Москва», разработка шести стандартов операционных проце дур для московских медсестер и работа в составе экспертной комиссии по оценке профессиональных комп етенций медработников при приеме на работу во флагманские центры городских стационаров.

В отделении, где работает Богдан Иншин, из 15 сотрудников среднего медицинского звена восемь — му жчины. В работе очень важны физическая выносливость и стрессоустойчивость, поскольку реанимационные мер оприятия проводятся не менее 30 минут. В целом же функционал медсестры и медбрата не отличается, и манипуляции они выполняют одина ковые. А вот отношение пациентов изначально было разным — к медбратьям относились настороженнее.

«Когда я начинал работать в здравоохранении, по отношению к медбратьям нередки были случаи сом нений и недоверия: может ли юноша быть настолько же аккуратным, исполнительным, ответственным, как девушка? Но спустя годы в московские больницы стало приходить достаточно много медицинских братьев, и их подготовка, настрой, целеустремленность, мото молод ые люди идут сюда целенаправленно, по призванию», — говорит Богдан Иншин.

По его мнению, доброжелательность, тактичность, наблюдательность, ответственность, эмоциональна я устойчивость и желание помогать людям — качества, которыми должен обладать каждый медбрат .

«Я ни на одну секунду не разочаровался, что связал свою жизнь именно с профессией системы “челове к — человек, нуждающийся в помощи”. Для меня это не просто работа, а образ жизни, — делится медбрат. — Не описать словами те чувства и эмоции, которые я испытываю, когда вижу, что мои действия пом огают другим и облегчают их страдания».

Añadir a la cesta «московский медицинский брат». Успешно пройдя все испытания, он вошел в число четырех человек, получивших статус по направл ению «Анестезиология и реаниматология» во всей столице. Конкурс состоял из нескольких этапов: тестирования, практических манипуляций в симуляционных условиях, экзамена на предложение тактических решений и портфолио.

Богдан Иншин решил не останавливаться на достигнутом и уже в апреле принял участие в конкурсе «Мо сковские мастера», который также состоял из тестирования и практического этапа. Из 200 человек, подавших заявки на участие, в финал вышли только пятеро, среди них и Богдан Ин шин. Чтобы побороться за призовое место, он записал видеопрезентацию на тему «Я — наставник». Победителей финального этапа определят сегодня, в День медицинской сестры.

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«Дети — самое важное в жизни»

Василий Кондратьев — представитель медицинской династии: его мама, сестра и бабушка тоже работали медсестрами, и в другой профессии он себя не видел. В 2012 году он пришел в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу; Наладить контакт с детьми ему помогает открытость, добродушие и энтузиазм, с которым он беретс я за дело.

«Я прихожу на работу с мыслью о том, что дети — это самое главное, что у нас есть, и в жизни, и в профессии. Это достаточно сильно помогает в работе: ты понимаешь, что ребенку нужна помощь, и ты не имееш ь права ему отказать в этом», — убежден Василий Кондратьев.

В то же время есть и другой аспект работы с детьми — регулярно сталкиваться с тяжелыми случа ями и состояниями маленьких пациентов медицинскому персоналу морально гораздо сложнее, чем пр и работе со взрослыми.

Справляться с такой эмоциональной нагрузкой сотрудникам больницы помогает штат психолого v. Они проводят тренинги. Кроме того, по мере необходимости каждый сотрудник может обратиться за консультацией.

«Я всю жизнь работаю в приемном отделении. Мы входные ворота для всех наболевших проблем, с которыми приходят пациенты. Все это достаточно сложно слышать изо дня в день, при этом еще надо приходить домой и старать ся как-то вывести себя на позитивные эмоции, но благодаря психологическим тренингам это намного проще», — отмечает Василий Кондратьев.

В больнице есть и уголок медицинских сестер, а профсоюзная организация проводит конкурсы, фест ивали и розыгрыши небольших призов. Кроме того, для юных пациентов регулярно организуют праздники, например на Новый год или М асленицу. В них также активно участвуют и сотрудники больницы, получая заряд позитивных эмоций вмест е с детьми.

Морозовская больница высокотехнологичная и многофункциональная, поэтому каждый ее сотрудни к готов к самым разным задачам и экстренным случаям. Недавно в приемное отделение больницы поступила маленькая девочка с мамой. Малышка очень боялась врачей, что, безусловно, влияло и на ее маму. В момент забора крови для диагностики маленькая пациента сильно вырывалась и кричала. Мама же настолько сильно переживала, что довела себя до нервного истощения и буквально обморочн ого состояния. ” нипуллии, но и оказать необходияl.

Всем, кто тоже учится на медсестру или медбрата, Василий Кондратьев советует проходить аккредита цию по специальности «педиатрия» и приходить работать в ставшую ему родной Морозовскую больни цу.

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«Медицина — это призвание»

Эльдар Голубев работает медбратом не так давно. Пока он заканчивает пятый курс Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова по специальности «педиатрия». Чтобы досконально изучить основы медицинских профессий, несколько лет назад Эльдар Голубев устроился работать администратом в поликлинику, потом стал медбратом. Número 4 Департамента здравоохранения Москвы.

«Медицина для меня — работа по зову сердца, воплощение детской мечты делать мир лучше. Самым важным для меня всегда было приносить пользу людям. Мне важно чувствовать, что я занимаюсь полезной работой, понимать, что делаю какие-то вещи, в ко торых люди нуждаются», — говорит Эльдар Голубев.

В своей работе он опирается на фундаментальные качества, которые так важны в помогающих професси ях: доброту, профессионализм, вежливость, аккуратность и сопереживание. Нередко бывает, что пациенты приходят с негативным настроем: кто-то плохо себя чувствует и расстр оен из-за болезни, кто-то устал от большого количества процедур, а кто-то просто боится медицински х вмешательств. По словам медбрата, важно найти индивидуальный подход к каждому: подобрать нужные слова, escuchar rosas.

«С каждым пациентом необходимо установить доверительные отношения, и в этом помогают доброта, вежливость, профессионализм. Важно, чтобы люди не воспринимали тебя как какого-то страшного человека в белом халате. Если пациентка говорит, что у нее уже было 20 уколов и ей больно, ты не можешь стоять с каменн ым лицом, нужно проявить сочувствие и показать, что ты понимаешь, как ей тяжело», — делится своим взглядом на работу медбрат.

Эльдар Голубев вспоминает, как на заре его карьеры медбрата в центр пришла сдавать кровь девуш ка, которая очень боялась этой процедуры. Крови нужно было взять много, и она испугалась настолько, что упала в обморок. Несмотря на свой скромный опыт, медбрат не растерялся: «Все сделали оперативно, девушку уложил и на кушетку и привели в чувство».

Эльдар Голубев уверен, что в медицину нужно идти по зову сердца. «Тем, кто только собирается поступать в колледж или вуз, я бы посоветовал серьезно подумать о будущем, потому что медицина — не просто работа, а все-таки призвание», — говорит медбрат. А студентам, Эльдар Голубев желает сил, терпен ия и много-много читать.

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