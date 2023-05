Москвичам расскажут, как правильно совершать покупки в интернет-магазинах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Горожан приглашают на вебинар в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». На нем расскажут, какие способы мошенничества распространены на торговых интернет-площадках и как от них защититься. Слушатели узнают о правилах продажи товаров дистанционным способом, правах потребителей и основных ошибках при совершении онлайн-покупок.

Вебинар пройдет 15 мая в 12:00. Посмотреть его можно будет на странице в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятие проведут эксперты столичного Департамента информационных технологий, представители Управления Роспотребнадзора по городу Москве и крупной торговой площадки.

«С каждым годом все больше горожан совершают покупки в интернет-магазинах. На ближайшем вебинаре жители узнают, как защитить личные данные при онлайн-покупках, проверить надежность интернет-магазина и избежать мошенничества во время оплаты. Кроме того, участникам дадут практические советы, которые помогут сделать покупки в интернете безопаснее и спокойнее», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Защитить права в случае споров с продавцами горожанам помогает Портал потребителя. Там можно найти свыше 200 статей и видеопамяток, в том числе более 10 материалов в специальном разделе «Дистанционная торговля». Например, пользователи могут узнать, как вернуть товар, купленный онлайн, что делать, если продавец отменил интернет-заказ, и кому предъявить претензии, если товар, купленный на крупной интернет-площадке, оказался ненадлежащего качества.

В 2022 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по городу Москве приняли более 13 400 жалоб на продажу товаров через интернет-магазины или маркетплейсы, что составило 23 процента от общего числа обращений потребителей на нарушение их прав. Четыре процента заявлений поступило с жалобами на неполучение заказанного и оплаченного товара.

На вебинаре специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве расскажут участникам о правилах продажи товаров дистанционным способом, правах потребителей, типовых ошибках при совершении онлайн-покупок, а также как исключить риски сделать покупку у мошенников.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» появился в 2022 году.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» появился в 2022 году. Он помогает горожанам научиться противостоять телефонным и интернет-мошенникам. На сайте размещены инструкции, разборы реальных историй, анонсы вебинаров и другие полезные материалы. Здесь можно найти примеры реальных ситуаций для понимания методов и уловок злоумышленников, а для проверки подозрительных звонков — справочник телефонных номеров банков и ведомств. Также в рамках проекта регулярно проходят познавательные вебинары.

В 2023 году «Перезвони сам» победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» в премии «Золотой сайт».

MIL OSI