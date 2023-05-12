Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Около станции метро «Мамыри», которая сейчас строится, появится многоуровневая транспортная развязка , сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных констр укций путепроводов. Общая готовность объекта составляет 10 процентов. Полностью завершить проект планируется в 2024 году», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, общая протяженность новых дорог составит 1,8 километра. Среди них путепровод на съезде к к крупному торговому центру на Калужском шоссе (0,4 километра) и путепровод на съезде к станции метро «Мамыри» (0,1 километра). Помимо этого, построят два съезда: к торговому центру (1,05 километра) и к станции «Мамыри» (0,25 кил ометра).

Новая развязка улучшит транспортную ситуацию для жителей поселений Мосрентген и Сосенского, снизит нагрузку на участках улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе. Кроме того, станет лучше и экологическая ситуация в ближайших районах города.

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