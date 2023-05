Лекция исполнительного директора Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Кафедра РВК приглашает на встречу с Николаем Шабалиным, исполнительным директором «Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова».

Под руководством Николая успешно выполнено более 300 морских проектов, по изучению природных условий, биоразнообразия и экологической безопасности освоения ресурсов морей Арктики и Дальнего Востока, разработке и внедрению технологий для геологоразведки, строительству и эксплуатации морских инфраструктурных объектов.

На встрече Николай и участники попробуют разобраться, где заканчивается наука и начинается технологическое предпринимательство, какие есть перспективы у молодых (и не только) предпринимателей, готовых внедрять и развивать высокотехнологичные отрасли России.

Еще на встрече среди всех зарегистрированных участников будут разыграны памятные призы от Кафедры РВК.

Встреча состоится 12 мая в 19:00 в ауд. 424, «Арктика»

Регистрация обязательна.

