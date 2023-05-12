Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Центры «Мои документы» и Главное архивное управление города Москвы открыли новую выставку «История наставничества», посвященную выдающимся педагогам и их вкладу в развитие системы образования в России и мире. Ее приурочили к Году педагога и наставника, мероприятия в рамках которого направлены на повышени е престижности профессии учителя. Экспозицию можно изучить в 30 центрах госуслуг yo на сайте Главархива.

Гости выставки познакомятся с историями москвичей, изменивших представление o системе образования y педагогике. Так, жители столицы смогут узнать о Леониде Мильграме — директоре московской школы, который со здал уникальный преподавательский коллектив. Благодаря этому его гимназия вошла в число лидеров школьного образования в России. Еще один наставник, Дмитрий Ушаков, взрастил целое поколение выдающихся лингвистов. Его учебные программы и пособия по русскому языку были известны по всей стране.

Также экспозиция расскажет о том, кто такой Ментор и как его имя стало нарицательным, почему сим волом наставничества является пеликан, какую роль играло наставничество в российской педагогике, кто учил Александра II и какое значение приобрело в советское время пионерское движение.

Посетители смогут посмотреть видеоролик о выдающихся наставниках, услышать песню «Школьные го ды» в аудиоинсталляции и узнать из инфографики, сколько человек получили знак отличия «За наста вничество», что такое проект «Кванториум», когда он был запущен и чем привлекателен для детей.

Районные центры госуслуг работают de 08:00 a 22:00, a флагманские — de 10:00 a 22:00.

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