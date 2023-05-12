ИнтерИгры – спортивный праздник для всех!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Уже несколько лет в рамках Интернедели проводится большой спортивный праздник «ИнтерИгры» для студентов, преподавателей и сотрудников НГУ, СУНЦ, ВКИ, а также для жителей Академгородка. В этом году он собрал около 500 человек, которые участвовали в разных видах программы, в том числе национальных состязаниях, на стадионе и в залах спорткомплекса. На открытии «ИнтерИгр» с приветственным словом выступила, а потом провела разминку Дарья Мануйленкова — чемпионка мира и Европы по бодифитнесу.
Командные соревнования прошли по мини-футболу, стритболу и новому оригинальному виду – баблболу. Победителями стали:
Футбол – «U GOODS»: Иван Терин, Степан Юров, Руслан Абдулатыпов и Данил Клейменов.
Стритбол – «КвазиФизФак»: Олег Морозов, Роман Грасмик, Тарас Зиренко и Иван Вилейко.
Баблбол – «ССК ГЕФЕСТ»: Артем Попов, Максим Коваленко, Роман Шибанов и Данила Крылов.
В это же время на улице проходили мастер-классы, показательные выступления и личные состязания. По некоторым видам определялись победители:
Лабиринт – Арсений Сурмин (ФЕН), Иван Матофеев (ИИР) и Баярто Нелтанов (ФИТ).
Запутанка – Алексей Дубов (ФИТ), Глеб Кузнецов (ИИР) и Даниил Самойлов (ГГФ).
Городки – Никита Киреев (ИИР), Владимир Бычков (ФЕН), Данила Литвинцев (ФИТ) и Егор Лукин (ММФ).
Скачки на лошадках – Ефимов Андрей (ГИ), Даниил Самойлов и Александр Прокопьев (ГГФ).
Дартс – Татьяна Колмогорова (ИФП) и Захар Рудзис (ФЕН).
Армлифтинг – Лев Скоробогатов (ВКИ) и Александр Золотарев (ММФ).
Силовое двоеборье – Андрей Данилов (ММФ), Дмитрий Бяшимов (ИМПЗ), Андрей Ефимов (ГИ).
Бомбардир – Саидбек Бабаязов (ММФ).
Кроме того, можно было принять участие в бое на мечах, шахматах, настольном теннисе, алтимте, петанке, туристской полосе препятствий, национальной казахской игре Ак терек, кок терек, йоге и других завлекательных мероприятиях.
Завершился спортивный праздник концертом танцев народов мира, награждением командных соревнований и самых активных участников.
Спасибо всем, кто пришел на «ИнтерИгры» и их организаторам: ССК «ENOT», УМПВР и кафедре физвоспитания НГУ.
Все результаты размещены на странице: https://vk.com/sport_nsu
Фотоальбомы можно посмотреть: https://vk.com/nsu_enot
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