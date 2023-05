За первый квартал этого года в ТиНАО ввели в эксплуатацию шесть социальных объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые три месяца этого года в ТиНАО завершилось строительство трех детских садов, школы, школьного здания с дошкольным отделением и детского стационара, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В основу развития Новой Москвы положены принципы полицентричности и комплексности. В ТиНАО высокими темпами строится не только жилье, которое очень востребовано, но и вся необходимая инфраструктура. Только за первый квартал этого года в новых округах введено в эксплуатацию шесть социальных объектов», — рассказал он.

Большинство объектов построено за счет инвесторов в составе современных жилых кварталов. «При возведении в шаговой доступности от жилья детских садов, поликлиник, школ или других социальных объектов застройщики формируют совершенно иное, более высокое качество жизни», — добавил Андрей Бочкарев.

Как уточнил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в этом году ввели в эксплуатацию школу-гигант на 2,1 тысячи учеников в поселении Внуковском и рассчитанную на тысячу учащихся школу в составе образовательного комплекса в одном из жилых кварталов в поселении Десеновском.

В поселении Сосенском появился детский сад на 225 мест, в поселении Филимонковском — дошкольное учреждение на 325 воспитанников. Еще одна образовательная организация для дошкольников появилась в поселении Московский, а к сентябрю планируют открыть детский сад в поселении Рязановском.

Кроме того, в первом квартале 2023 года завершилось строительство детского стационара (около 200 коек) в составе медцентра «Коммунарка».

«Социальные учреждения возводят с учетом современных стандартов. Они впитали в себя как лучшие традиции образования, так и современный подход к проектированию, строительству и эксплуатации. Обязательно учитывают вопросы безопасности детей, воспитателей, преподавателей. Смонтированы системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. При вводе в эксплуатацию здания обеспечивают оборудованием и мебелью», — подчеркнул Владимир Жидкин.

В зданиях школ и детских садов оборудовали спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, пространства для проведения мероприятий, современные пищеблоки. Прилегающую территорию благоустроили, в том числе сделали спортивные площадки, высадили кустарники, разбили газоны. Входные группы и помещения комфортны для посетителей и учеников с особенностями здоровья. Внутренние пространства образовательных учреждений организовали так, чтобы каждый воспитанник мог эффективно развиваться с учетом склонностей, интересов и уровня активности.

Владимир Жидкин напомнил, что к 2035 году в ТиНАО планируют построить почти 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также около 100 культурно-досуговых учреждений.

