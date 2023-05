Еще для 9 ТОСЭР продлили льготный период по уплате страховых взносов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В 9 территориях опережающего социально-экономического развития будет открыта возможность до конца 2024 г. получить льготу по уплате страховых взносов и использовать ее 12 лет или до конца существования ТОСЭР. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ Минэкономразвития России два раза в год проводит оценку социально-экономического положения всех ТОСЭР. На текущий момент в России созданы 92 территории опережающего развития, где работают порядка 1200 резидентов. За 7 лет резидентами создано более 84 тысяч новых рабочих мест, привлечено более 250 млрд рублей инвестиций», – отметил замминистра.

Правительство России поддержало предложения Минэкономразвития России по продлению льготы по уплате страховых взносов в ТОСЭР, где уровень безработицы в моногороде превышает среднероссийский в 2 раза. В этот перечень вошли 9 ТОСЭР в республиках: Коми – «Емва», Дагестан – «Дагестанские Огни», Карелия – «Костомукша» и «Кондопога», Хакасия – «Абаза», а также Пермского края – «Нытва», Архангельской области – «Онега» и Ярославской области – «Тутаев».

Вице-премьер – полпред ДФО Юрий Трутнев ранее отмечал, что «смысл преференциальных режимов в том, чтобы быстрее развивалась экономика регионов и страны в целом». Минэкономразвития России вносит свои предложения по повышению эффективности преференциальных режимов на рассмотрение Правительства. Эти решения помогают регионам привлекать инвесторов и стимулируют запуск новых проектов и развитие действующих производств.

«Это решение Правительства России однозначно поможет нам привлечь дополнительные инвестиции в регион, снизить уровень регистрируемой безработицы. Льгота по страховым взносам является наиболее привлекательной в перечне преференций для ТОСЭР в моногородах, позволяет создать дополнительные рабочие места на предприятиях, диверсифицировать монопрофильную структуру экономики моногородов», – прокомментировал министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI