Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Москву вернулось тепло. В субботу, 13 мая, синоптики обещают переменную облачность. Температура воздуха составит от от 20 до 22 градусов днем и от девяти до 11 градусов ночью. Днем будет дуть северный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

В воскресенье и понедельник также ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20 градусов. Ветер ослабеет, максимальные порывы будут достигать восьми метров в секунду.

Во вторник, 16 мая, в столице будет без осадков. Температура воздуха составит от 17 a 22 градусов. В среду днем ожидается местами кратковременный дождь. Но воздух будет теплый — столбики термометров снова поднимутся до отметки плюс 22 градуса.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI