Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Вот и подошла к концу эта короткая рабочая неделя, а значит самое время для нашей традиционной рубрики #ГУУговорит.

Советник при ректорате Сергей Чуев рассказал Всероссийскому центру изучения общественного мнения почему растет популярность книг среди россиян.

Доцент института экономики и финансов ГУУ Константин Андрианов объяснил, почему Россия вернулась в «десятку» крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, а также прокомментировал увеличение объема Фонда национального благосостояния России за апрель.

Выходные – лучшее время для чтения любимых книг. Приятного отдыха.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

почему растет популярность книг среди россиян….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/lfqltcn.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%be-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI