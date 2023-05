Source: MIL-OSI Russian Language News

Вторая майская рабочая неделя пролетела ещё стремительнее первой, но наши эксперты всё же успели высказаться.

— Советник при ректорате ГУУ, член Союза писателей России Сергей Чуев считает, что чтение снова входит в моду. Так он реагирует на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое показывает, что популярность чтения в России выросла с 47% в 2013 году до 57% в 2023 году. «На мой взгляд за эти десять лет произошло определенное разочарование в социальных медиа как в явлении. Часть из них оказалась дискредитированной по политическим мотивам и закрыта в нашей стране, а другая часть несет массу ненужной информации, информационного мусора», – считает писатель. – «Вполне возможно, что за счёт этого весомая доля респондентов отвлеклась от социальных медиа и телевидения и вернулась к книгам — более системному, более профессиональному изложению материала, что подтверждает нашу традиционную тягу к интеллектуальному досугу».

— Доцент Института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов не видит ничего необычного в факте возвращения России в топ-10 крупнейших экономик мира. Россия заняла 8 место вопреки беспрецедентному экономическому и политическому давлению. По словам специалиста, санкции против нашей страны, призванные сократить доходы России и ослабить экономику, привели к существенному удорожанию на мировом рынке целого ряда товаров, прежде всего энергоносителей, а также повышению экспорта минеральных удобрений, зерна и продукции ВПК. «Увлекшись антироссийской риторикой, целый ряд стран вошли в глубокий экономический кризис, что сократило их присутствие на мировом рынке. И Россия этим воспользовалась», – говорит эксперт.

— На этом Константин Андрианов не останавливается и комментирует сообщение Министерства финансов РФ о пополнении фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель на 569,53 млрд. рублей. Радужность новости тускнеет под пристальным взглядом эксперта: «До сих пор часть средств ФНБ хранится в токсичных валютах, долларах и евро. Центробанки разных стран сейчас сокращают вложения в долларовые активы, в их совокупных резервах доля американской валюты уже опустилась ниже 47%, а у нас ещё накладываются санкционные риски. В этой ситуации непонятно, зачем мы в своей „кубышке“ часть средств храним в долларах, это как минимум повод для проверки со стороны счётной палаты», – заявляет Константин Андрианов.

— Доктор экономических и психологических наук, профессор ГУУ Алексей Ситников рассказал о том, как бороться с профессиональной деформацией. Он признаёт, что нет никаких «волшебных таблеток», но есть некоторые полезные советы: не зацикливаться исключительно на работе, ценить себя и свои принципы, просить и принимать обратную связь.

Всем хороших выходных и приятного чтения. А если вы ещё не очень модные, то займитесь выбором литературы, не отставайте от трендов.

