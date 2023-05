Город выставил на торги четыре участка под частное строительство в ТиНАО и ВАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги четыре земельных участка под строительство частных домов в Троицком и Восточном административных округах Москвы. Заявочные кампании продлятся до 22 мая. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Приобрести земельные участки под строительство частных домов можно на открытых аукционах, которые пройдут онлайн 25 мая. Договоры с победителями также подпишут дистанционно. Площадь предлагаемых участков варьируется от девяти до 17 соток. Новые владельцы смогут построить на них дома максимальной площадью от 442 до 684,8 квадратного метра и высотой до трех этажей. Здесь также можно будет вести личное подсобное хозяйство и заниматься садоводством», — рассказал Иван Щербаков.

Самый маленький участок площадью около девяти соток расположен на востоке Москвы недалеко от станции метро «Улица Дмитриевского» и съезда на Косинское шоссе. Поблизости находятся продовольственные и хозяйственные магазины, точки общественного питания, остановки транспорта и парк «Наташинские пруды».

Еще два участка расположены в деревне Кузнецово поселения Новофедоровского. Площадь первого составляет 11 соток, второго — 17 соток. Населенный пункт находится рядом с Киевским шоссе. В поселении есть железнодорожная платформа Рассудово, магазины, учреждения образования и здравоохранения, а также ландшафтный парк с детскими и спортивными площадками.

Последний участок площадью 13 соток находится в деревне Троица (поселение Вороновское) в нескольких километрах от Калужского шоссе. Населенный пункт окружен лесами и водоемами.

Торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в аукционах понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же опубликованы документация и правила проведения аукционов. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более шести тысяч объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

