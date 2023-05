В СПбГАСУ работают над интеграцией мусороперерабатывающих заводов в городскую среду

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Валерия Супранович

Вопрос переработки и сортировки мусора актуален во всём мире. Появление новых видов отходов, возникновение огромных мусорных полигонов и стихийных свалок негативно влияют на окружающую среду планеты. Эта проблема привлекла внимание доцента кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Валерии Супранович, которая уверена – промышленные объекты по переработке мусора можно интегрировать в городскую среду.

Мусоросжигательный завод в Токио (справа)

«Внешний облик таких объектов может обладать не утилитарной, а архитектурно-художественной ценностью. Я поняла это во время поездки в Японию в 2013 году. В рамках гранта на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2023 году я выполняю научно-исследовательскую работу “Принципы градостроительной и архитектурно-планировочной организации объектов мусоросортировки и мусоропереработки в России”», – рассказала Валерия Супранович.

Работа над НИР включала анализ большого объёма публикаций, изучение примеров мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов России. Было необходимо выявить характерные для них функционально-планировочные и архитектурно-художественные тенденции, а также социально-экологические механизмы, влияющие на выбор участков для их размещения и архитектурные решения таких сооружений. Поэтому одним из этапов работы стало изучение исторического опыта обращения с отходами в нашей стране, влияния экономической и социальной политики государства на данные процессы. Полученные результаты систематизированы и оформлены в текстовом и графическом виде.

По словам Валерии Супранович, основной результат её исследования – выявление принципов архитектурно-градостроительной организации при сооружении объектов сортировки и переработки мусора, которые специфичны и перспективны именно для нашей страны.

