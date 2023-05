Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мероприятия в рамках II Московской недели интерьера и дизайна посетили 253 тысячи горожан и гостей столицы. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

«Свои решения предложили более 650 компаний из России и дружественных стран. На 46 процентов больше брендов, на 20 процентов больше посетителей, чем в ноябре 2022 года на первом подобном мероприятии в Москве», — уточнил Мэр Москвы.

Основные площадки разместились в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ. Партнерами мероприятия выступили 10 площадок, в том числе дизайн-завод «Флакон», Artplay и Измайловский кремль. Участниками стали 514 компаний из Москвы и Подмосковья, 119 компаний из других регионов России, а также 23 компании из девяти зарубежных стран, среди которых Беларусь, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, Перу, Турция и Узбекистан.

Посетителям представили мебель, декор, текстиль, осветительные приборы, сантехнику, посуду и керамику, двери, окна и витражи, ковры и многое другое.

По просьбам гостей в этом году в павильоне № 55 на ВДНХ открыли магазин товаров для дома. Производители представили более тысячи видов продукции для интерьера. Многие вещи продавались с хорошими скидками.

В рамках деловой и образовательной программы провели более 100 тематических сессий, интересных как профессионалам, так и широкой публике.

«Специалисты рассказали о текущем состоянии и перспективах развития отрасли в России и мире, современных подходах к дизайну жилых и коммерческих помещений и других важных темах», — добавил Сергей Собянин.

На площадках выступили 152 российских и 11 международных спикеров. В их числе — бразильский дизайнер с мировым именем Джулиана Лима Васконселлос и ее не менее именитый коллега из ЮАР Тристан де Плесси.

Важный экономический итог II Московской недели интерьера и дизайна — 17 подписанных соглашений на общую сумму более чем 13,8 миллиарда рублей. Среди крупных совместных проектов — производство детской мебели и игрового оборудования для детских учреждений, создание и благоустройство экопарка, строительство хоккейного манежа. Кроме того, компании объединили усилия для разработки состава и проведения испытаний облегченной сухой смеси.

Сергей Собянин заметил, что результаты Московской недели интерьера и дизайна вдохновляют, поэтому принято решение проводить ее регулярно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI