Во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли более 8,5 тысячи пациентов

Врачи флагманского центра Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского за два месяца работы спасли жизни более восьми тысячам пациентов. Самыми частыми причинами госпитализации стали травмы, острые хирургические, а также гинекологические патологии. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Уже два месяца флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ведет прием пациентов. За это время медицинскую помощь здесь получили более 8,5 тысячи человек. Флагманский центр работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Все основные службы Склифа, участвующие в приеме пациента, сейчас расположены именно здесь, что ускоряет процесс оказания медицинской помощи. К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут. Правило золотого часа при нем требует максимально быстрого оказания помощи, и во флагманском центре пациент с инфарктом минует приемное отделение и на специальном лифте поднимается в рентген-операционную», — рассказала Анастасия Ракова.

Чаще всего во флагманский центр обращались с травмами — на них пришлось около четверти случаев. На втором месте — острые хирургические патологии, такие пациенты составили около 20 процентов от общего числа. На третьем месте — гинекологические патологии — свыше 10 процентов.

Около восьми тысяч пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести поступили в диагностический зал приемного отделения, где им провели необходимые обследования прямо у койки. Более 700 человек направили в реанимацию. Свыше пяти тысяч пациентов разместили в диагностическом отделении с комфортными палатами, в которых есть устройства для вызова персонала, душевые и туалетные комнаты. В течение суток им провели длительное обследование для уточнения диагноза.

За два месяца работы врачи выполнили более 11,5 тысячи рентгенографий и 5,5 тысячи компьютерных томографий, около восьми тысяч ультразвуковых исследований и 300 ангиографий, а также примерно 800 магнитно-резонансных томографий.

Кроме этого, специалисты провели свыше 700 хирургических вмешательств. Самыми частыми стали нейрохирургические операции (микрохирургические операции по удалению гематом головного мозга), травматологические операции (остеосинтез конечностей и эндопротезирование суставов), хирургические операции (лапароскопические малоинвазивные вмешательства на яичниках). Более 50 вмешательств провели в гибридных операционных. Ежедневно хирургическую помощь пациентам оказывают нейро- и кардиохирурги, сосудистые, абдоминальные и торакальные хирурги, травматологи-ортопеды и гинекологи.

Всего в Москве появится шесть флагманских центров, которые будут работать по новому стандарту оказания экстренной помощи. Их создают на базе крупнейших многопрофильных стационаров столицы. В январе прием пациентов начал флагманский центр при городской клинической больнице (ГКБ) имени В.В. Вересаева. В Москве запланировано открытие еще четырех флагманов на базе ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Каждый такой центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов в день.

