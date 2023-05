Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 мая 2023 года в северной столице начал свою работу XI Петербургский международный юридический форум, в котором принял участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

В течение трёх дней в работе сессий примут участие 20 министров юстиции, а также руководители высших органов власти из 34 государств. В рамках деловой программы форума пройдёт около 120 мероприятий, которые планирует посетить приблизительно 3000 гостей. Представители профессионального юридического сообщества разных стран обменяются мнениями по важнейшим вопросам современного права.

«На площадке Форума встретятся представители как российского, так и зарубежного юридического сообщества, органов госвласти, деловых и научных кругов», – сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. – «В фокусе внимания гостей Форума будут такие темы как соотношение права и морали; правовое противодействие ультраправым идеологиям и движениям, таким как нацизм и фашизм; обоснование применения силы; вопрос разоружения как один из принципов международного права».

Только в первый день на различных конференциях, лекциях, заседаниях и рабочих секциях обсудили огромное количество вопросов, включая правовое обеспечение научно-технического суверенитета России, проблемы защиты прав соотечественников за рубежом и кризис доверия к международному арбитражу, правовое регулирование искусственного интеллекта и гражданские права в цифровом пространстве, защиту детей Донбасса и семейные ценности в фокусе мировой политики, национальную безопасность в свете современных угроз и защиту национальных интересов в гражданском обществе, космическую экономику и правовое моделирование нового миропорядка.

На состоявшемся 12 мая пленарном заседании Форума выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он поделился неутешительным мнением о современном международном правосудии. «Создать новые институты взамен существующих не получится, поскольку для этого нужен мировой консенсус. Добиться такого единогласия, какое было в Нюрнберге — почти невозможно. Сложно представить, чтобы главные мировые игроки на это пошли», — сказал Медведев.

Форум проводится Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он является крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

