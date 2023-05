Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» улучшил мобильное приложение ABR DIRECT Банк «РОССИЯ» расширил возможности мобильного приложения ABR DIRECT. Новая версия 2.32.0 отличается улучшенным дизайном, усовершенствованной логикой работы, а также новыми опциями. В приложении клиенты могут получить подробную информацию о своих кредитных картах: выписку по операциям, информацию о сроке действия льготного периода, сумме обязательного платежа. Обновлена услуга «Автобаланс» по поддержанию остатка на карте за счет средств срочного вклада (новый раздел «Услуги Банка» в Сервисах). Информация о корпоративных картах теперь доступна в приложении: можно сменить ПИН-код, активировать карту, получить информацию о доступном лимите. Также реализована возможность ознакомления с новыми условиями кредитного договора и их подписание. Инструкция по установке приложения доступна по ссылке. Перечисленные доработки позднее будут доступны и в веб-версии ABR DIRECT. Узнать о кредитной карте подробнее и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно на официальном сайте Банка, в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI