Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» улучшил мобильное приложение ABR DIRECT

Банк «РОССИЯ» расширил возможности мобильного приложения ABR DIRECT.

Новая версия 2.32.0 отличается улучшенным дизайном, усовершенствованной логикой работы, а также новыми опциями.

В приложении клиенты могут получить подробную информацию о своих кредитных картах: выписку по операциям, информацию о сроке действия льготного периода, сумме обязательного платежа.

Обновлена услуга «Автобаланс» по поддержанию остатка на карте за счет средств срочного вклада (новый раздел «Услуги Банка» в Сервисах).

Информация о корпоративных картах теперь доступна в приложении: можно сменить ПИН-код, активировать карту, получить информацию о доступном лимите.

Также реализована возможность ознакомления с новыми условиями кредитного договора и их подписание.

Инструкция по установке приложения доступна по ссылке. Перечисленные доработки позднее будут доступны и в веб-версии ABR DIRECT.

Узнать о кредитной карте подробнее и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно на официальном сайте Банка, в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).