Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» улучшил мобильное приложение ABR DIRECT
Банк «РОССИЯ» расширил возможности мобильного приложения ABR DIRECT.
Новая версия 2.32.0 отличается улучшенным дизайном, усовершенствованной логикой работы, а также новыми опциями.
В приложении клиенты могут получить подробную информацию о своих кредитных картах: выписку по операциям, информацию о сроке действия льготного периода, сумме обязательного платежа.
Обновлена услуга «Автобаланс» по поддержанию остатка на карте за счет средств срочного вклада (новый раздел «Услуги Банка» в Сервисах).
Информация о корпоративных картах теперь доступна в приложении: можно сменить ПИН-код, активировать карту, получить информацию о доступном лимите.
Также реализована возможность ознакомления с новыми условиями кредитного договора и их подписание.
Инструкция по установке приложения доступна по ссылке. Перечисленные доработки позднее будут доступны и в веб-версии ABR DIRECT.
Узнать о кредитной карте подробнее и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно на официальном сайте Банка, в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.