11.05.2023 Czestochowa Inwestujemy pieniądze w obiekty sportowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Inwestujemy pieniądze w obiekty sportowe11.05.2023

Ostatnie lata to coraz więcej nowych inwestycji, które służą mieszkańcom w całym kraju. To nowe szkoły, żłobki, przedszkola, drogi oraz obiekty sportowe. Akademia Raków zyska dodatkowe pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Inwestycja otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej. Premier Mateusz Morawiecki, podczas wizyty na Miejskim Stadionie Piłkarskim RKS Raków w Częstochowie, zapowiedział wsparcie budowy stadionu.

Deporte a pasja, rozrywka i determinacja

Sport jest czymś więcej niż tylko jedną z dziedzin naszego życia społecznego. Jest inspiracją i sposobem na życie dla wielu osób. Potrafi wyciągać dzieci sprzed komputerów i szklanych ekranów. Dlatego rozumiejąc wagę sportu, rząd inwestuje w obiekty sportowe tj. hale, boiska czy stadiony.

– Postanowiliśmy zainwestować środki państwowe i wesprzeć budowę stadionu. Do takiego poziomu, aby mógł służyć klubowi również w rozgrywkach europejskich – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w klubie z Częstochowy. Jednocześnie pogratulował przedstawicielom klubu sukcesów w ostatnich sezonach i zdobytego w obecnych rozgrywkach mistrzostwa Polski.

Nowe boisko dla Akademii Raków

Projekt został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków, która ostatecznie potwierdzi kwoty dofinansowań w ciągu najbliższych tygodni.

W ramach projektu powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, którego głównym użytkownikiem będzie Akademia Raków. Całość inwestycji obejmuje przygotowanie terenu, budowę infrastruktury koniecznej do prowadzenia zajęć sportowych, w tym min. magazyn sprzętu, węzeł cieplny oraz szatnie.

Rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi – ponad 114 mln zł dla 29 klubów

Ministro Sportu i Turystyki w 2022 r. po raz pierwszy ogłosił Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej, który jest częścią Programu Wsparcia Mistrzów.

Program kładzie nacisk na obiekty, które mają służyć akademiom i szkółkom piłkarskim klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Na infrastrukturę szczególnie atrakcyjną i istotną dla dzieci i młodzieży, które chcą rozwijać swoje umiejętności sportowe.

W ramach I edycji Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej Minister Sportu i Turystyki dofinansował zadania inwestycyjne dla 29 klubów, w tym 15 z Ekstraklasy oraz 14 z I ligi. Łączna kwota dofinansowań wynosi ponad 114 mln zł.

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL