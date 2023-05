11.05.2023 A1 – Kamiensk-Radomsko Premier Mateusz Morawiecki: Autostrada A1 stwarza nowe perspektywy dla Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Autostrada A1 stwarza nowe perspektywy dla Polski11.05.2023

Rząd dba, aby Polacy mogli podróżować wygodnymi, nowoczesnymi i bezpiecznymi drogami. Inwestycje drogowe to także nowe perspektywy rozwoju gospodarczego dla naszego kraju. Zakończyły się już wszystkie prace na odcinku autostrady A1, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Oznacza a, że ​​kierowcy mogą już w pełnym zakresie korzystać z trasy o długości ponad 560 km, od Trójmiasta do granicy z Czechami. Trasa ta zajmuje teraz tylko ok. 5 goz. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził ostatni z nowo wybudowanych odcinków A1 – Kamieńsk-Radomsko. W ramach Programów Budowy Dróg Krajowych, desde 2015 r. oddaliśmy do ruchu już ponad 2 tys. km nowoczesnych dróg, a w realizacji znajduje się ponad 1,2 tys. kilómetros

Inwestycje drogowe to inwestycje w krwioobieg polskiej gospodarki

Autostrada A1 zwiększa możliwości rozwojowe i handlowe, a także stwarza zupełnie nowe perspektywy rozwoju dla naszego kraju. „Ta inwestycja, podobnie jak inwestycje w drogi dojazdowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie, to inwestycje w polski krwioobieg dróg, w organizm gospodarczy, który nazywa się Polska” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił szef rządu, autostrada A1 znacznie przyspieszy także podróż kierowcom. „Trasę od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach można teraz przejechać w 4,5-5 godzin, razem z odpoczynkiem, jadąc zgodnie z przepisami – o co bardzo gorąco apeluję” – zaznaczył premier.

Autopista A1 Kamiensk-Radomsko

Autostrada A1 a jedna z najważniejszych dróg w Polsce i w Europie Środkowej. Dzięki zakończeniu prac na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamienskiem, kierowcy mogą już płynnie przejechać wygodną drogą od Morza Bałtyckiego do Czech, z dopuszczalną prędkością 140 km/h. Ostatni z odcinków autostrady A1, na którym niedawno zakończyły się prace, ma ponad 24 km długości oraz dwie jezdnie o nawierzchni betonowej, po trzy pasy ruchu każda.

Budowa drog w Polsce desde 2015 r.

Dla komfortu kierowców i rozwoju kraju, rząd buduje nowoczesne i wygodne drogi ekspresowe oraz autostrady. Powstają także obwodnice, które odciążają miasta, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo w terenie zabudowanym.

Od 2015 r., w ramach Programów Budowy Dróg Krajowych:

oddaliśmy do ruchu 2 054 km dróg o wartości 75 mld zł;

w realizacji znajduje się 1 204 km dróg o wartości 63,6 mld zł;

w przetargu jest 262 km dróg o wartości 19,8 mld zł;

na przetarg oczekują zadania o wartości 195 mld zł.

W ramach programu budowy 100 obwodnic:

oddaliśmy do ruchu 2 obwodnice: Smolajn na DK 51 o długości 1,7 km oraz Brzezia na DK25 o długości 4,5 km;

w realizacji znajduje się 105,3 km (13 zadań) o wartości 2 567 mln zł;

w przetargu są 3 zadania o wartości 369 mln zł i długości 12,6 km;

w przygotowaniu są 82 zadania o długości 746 km.

Bezpieczeństwo na drogach

Stale inwestujemy w sieć dróg krajowych. Dzięki temu zapewniamy nie tylko komfortowe, ale także bezpieczne trasy. Dzięki działaniom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policji i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Polska jest dziś państwem z największym spadkiem liczy wypadków i ich ofiar w Europie.

Desde 2015 r. spadek rocznej liczby ofiar wypadków drogowych wyniósł w Polsce 35 proc. W 2015 r. było blisko 40 tys. rannych osób w wypadkach, natomiast w 2022 r. liczba ta spadła do ok. 25 tys. osob. Oznacza a ponad 15 tys. mniej osób rannych rocznie.

OSI MIL