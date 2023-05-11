«Энергия танца» в культурном центре «Марьина Роща»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Культурный центр «Марьина Роща» приглашает детей и их родителей на хореографический мастер-класс студии «Энергия».

Гости познакомятся с манерой движения, настроением танца и его секретами, изучат основы современной хореографии. Танец поможет детям стать увереннее и улучшит их физическую подготовку.

Занятие рассчитано на детей в возрасте от шести до 11 лет.

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