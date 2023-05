Число регистраций новых машин в Москве в марте выросло в 1,4 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Продажи легковых автомобилей в столице постепенно восстанавливаются после падения в 2022 году: в марте в городе зарегистрировали в 1,4 раза больше транспортных средств, чем в феврале, а сам рынок постепенно возвращается к традиционной сезонности, для которой характерно оживление в марте и апреле. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Весной на автомобильном рынке традиционно наблюдается всплеск активности. В прошлом году тенденция была нарушена из-за санкций и ухода крупных зарубежных брендов с отечественного рынка: в марте 2022-го в Москве зарегистрировали на 15,7 процента меньше машин, чем в феврале. В этом году рынок возвращается к традиционной сезонности. Так, в марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тысячи новых машин, включая коммерческий легковой транспорт — это на 43,1 процента превышает уровень февраля. В частности, число регистраций легковых авто в марте 2023 года выросло на 45,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, коммерческой техники — на 30,2 процента», — рассказал Владимир Ефимов.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, наибольший прирост в секторе новых автомобилей внесли китайские марки, активно замещающие продукцию европейских, японских и американских производителей. Если в январе — марте 2022 года доля китайских машин в общем объеме продаж не превышала 10 процентов, то сейчас на них приходится более половины рынка.

Из 14,5 тысячи зарегистрированных в марте машин 7,7 тысячи — продукция китайского автопрома. Это на 54,3 процента больше, чем было в феврале, и в 4,7 раза выше показателя марта прошлого года. На отечественных автопроизводителей приходится 20 процентов рынка новых авто: за первый месяц весны жители Москвы зарегистрировали 2,9 тысячи новых российских машин, что на 58,7 процента больше показателей февраля и на 58,5 процента — марта прошлого года.

Вклад в положительную динамику также внесла продукция столичного завода «Москвич», который начал свою работу в 2022 году после ухода иностранного собственника. Помимо автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, завод выпускает электромобили.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI