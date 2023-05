Цифровую трансформацию управления обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 мая в ГУУ состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая трансформация управления: проблемы и решения».

В обсуждении приняли участие представители одиннадцати московских вузов, а также преподаватели, ученые, студенты и аспиранты из более чем 12 регионов страны.

Всего в оргкомитет конференции, организованной Институтом информационных систем ГУУ, было подано около 200 заявок от ученых и практиков в области создания и сопровождения цифровых продуктов, технологий и платформ. Для участия в итоговом мероприятии организаторами были отобраны лучшие доклады, отразившие современные научно-практические интересы и опыт ученых ведущих научных и научно-образовательных центров России.

Одной из наиболее популярных тем этого года стала проблематика междисциплинарных исследований и разработок в области цифровой трансформации управления.

Участники конференции, отметили, что проведение подобных научно-практических форумов имеет большое теоретическое и практическое значение для развития процессов цифровизации управления и решения новых задач, возникающих как вызовы сверхдинамичного развития современного общества и технологий.

Отметим, что целью проведения форума является обмен опытом, информацией, результатами научных исследований между учеными ведущих университетов и научных центров страны, практикующих специалистов IT-компаний и стартап-предпринимательства, формирующих становление кластеров «образование-бизнес-наука».

