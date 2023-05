Услуги специалистов органов опеки стали доступны в офисах «Мои документы» и семейных центрах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Услуги, которые оказывали москвичам в органах опеки и попечительства, теперь доступны в столичных семейных центрах. Из них две оказывают в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Система оказания социальных услуг в Москве постоянно совершенствуется, чтобы быть максимально удобной и соответствовать запросам всех жителей столицы. Особое внимание мы уделяем комфорту получения услуг для людей, чья жизнь связана с заботой о тех, кто не может принимать некоторые решения самостоятельно. Например, детям, недееспособным или ограниченно дееспособным взрослым. Вместо них решения, касающиеся их денег или имущества, принимают кровные или приемные родители, опекуны или попечители. Закон стоит на страже интересов подопечных. Чтобы защитить права детей, разрешения на операции с деньгами и имуществом подопечных дают органы опеки. Только за прошлый год опекуны обращались за такими разрешениями более 15 тысяч раз», — отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, раньше разрешения можно было получить только по месту жительства (регистрации) подопечного или по месту постановки на учет два раза в неделю. Москвичи были вынуждены подстраивать свои планы под график приема. Кроме того, если требовалась помощь других специалистов (психологов, специалистов по работе с семьей и т. д.), то сотрудники органов опеки могли только направить их в соответствующий семейный центр.

«С апреля этого года мы сделали процесс более удобным: полномочия по предоставлению двух наиболее востребованных услуг службы опеки, связанных с выдачей разрешения на сделки с имуществом (купля-продажа, обмен) и распоряжение деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, мы перевели во флагманские центры госуслуг “Мои документы” и центр госуслуг поселения Сосенского. Теперь за этими услугами жители могут обращаться ежедневно по удобному графику», — сказала Анастасия Ракова.

Все флагманские центры госуслуг имеют единый график работы, они открыты ежедневно с 10:00 до 22:00 (без перерывов). Режим работы дополнительного офиса центра госуслуг поселения Сосенского — с 08:00 до 20:00.

По всем остальным вопросам опеки и попечительства москвичи могут обращаться в столичные семейные центры, где им окажут необходимую поддержку. За время, прошедшее с перевода услуг в центры госуслуг и семейные центры, ими воспользовались свыше двух тысяч москвичей.

В семейных центрах можно подать документы на получение заключения о возможности стать приемным родителем и получить ряд других услуг, например помогут мирно разрешить родительские споры по воспитанию детей, выйти из кризисной ситуации. К решению вопросов смогут подключиться психологи, медиаторы, юристы, специалисты по работе с семьей. Семейные центры работают пять дней в неделю с 09:00 до 20:00, необходима запись. Горожане могут выбрать любой центр, который будет им наиболее удобен в пределах округа.

В тестовом режиме сервис онлайн-записи на прием по вопросам органов опеки заработал в декабре прошлого года, он был доступен только в двух округах столицы. Но уже с марта им могут воспользоваться все москвичи. За пять месяцев с помощью портала «Моя новая семья» на прием записались больше 8,5 тысячи горожан.

