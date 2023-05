Трех енотов в Московском зоопарке заселили в новый вольер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

1 мая в Московском зоопарке енотов Акима, Шоню и Моисея заселили в недавно построенный вольер площадью 100 квадратных метров. Он расположен на старой территории зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».

Впервые за три года гости снова могут посетить этих енотов. Весной 2020 года Аким, Шоня, Моисей и некоторые другие еноты переехали на второй ярус вольеров новой территории — над речными выдрами. Там их можно было увидеть, но для этого требовалось отойти на определенные места. Теперь достаточно подойти к ограждению и подождать.

«Новый вольер огражден усиленным стеклом высотой около трех метров. Сверху поставлены уловители еды, чтобы максимально затруднить подкармливание енотов посетителями. Крыши нет, чтобы было больше воздуха и солнечного света», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В центре вольера установили каменную горку с водоемом и речкой, на которой создали четыре переката, образовывающие пруды. Каждый енот при желании может выбрать себе личный водоем.

Поверхность вольера — естественный грунт с газоном, речным песком, камнями и мульчой сосновых пород. На территории растут три ясеня, папоротники, можжевельник. Также есть большой двухэтажный домик.

Для сотрудников предусмотрено служебное помещение, где удобно проводить ветеринарные осмотры. Там есть тамбур с двумя дверьми, откуда можно войти в вольер.

В будущем к Акиму, Шоне и Моисею могут переехать другие еноты из вольера на новой территории.

