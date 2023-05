Студентки НГУ – призеры областных соревнований по дзюдо

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

8 мая прошел чемпионат Новосибирской области по дзюдо, который является отборочным на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа.

Две наши студентки поднялись на ступеньки пьедестала и заработали места в сборной команде области. Первое место в весовой категории до 57 кг заняла студентка Факультета информационных технологий Софья Балашова. На третьем месте в категории до 52 кг – студентка Гуманитарного института Софья Лисица.

Также в этих соревнованиях выступали наши дзюдоисты: Мария Демчева и Леонид Гробивкин (ГИ), Алиса Карнаухова (ИИР) и Константин Латарцев (ФЕН).

Поздравляем девушек и их тренера Анастасию Пьянкову с медалями. Желаем успешного выступления на чемпионате Сибирского округа в г. Кемерово.

