Стартует новый курс по доказательной медицине от МФТИ и BIOCAD

Эксперты МФТИ и крупнейшей биотехнологической инновационной компании полного цикла в России BIOCAD проводят курс по доказательной медицине, который будет доступен слушателям онлайн-магистратуры «Прикладной анализ данных в медицинской сфере» Центра «Пуск» МФТИ.

Магистерская программа создана при поддержке Лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения.

На курсе студенты онлайн-магистратуры изучат основные принципы и концепции доказательной медицины и формирования навыков критической оценки медицинских исследований (метанализа) и инструменты самостоятельного синтеза доказательств. Среди студентов онлайн-магистратуры есть практикующие медицинские специалисты, опытные клиницисты и даже специалисты с учеными степенями. Это позволяет внедрять в программу практико-ориентированные дисциплины на основе профессиональных, аутентичных задач.

Лаборатория анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения придерживается доказательного подхода в медицине и разрабатывает образовательные инициативы, связанные с метриками и принятием решений на основе доказательств. Сотрудники лаборатории занимаются анализом различных медицинских показателей и данных, сотрудничают с ведущими учреждениями в области анализа медицинской статистики, применения технологий ИИ в медицине, многие из которых являются индустриальными партнерами программы онлайн-магистратуры или включаются в работу над совместными проектами, в т.ч. как лекторы, научные руководители и менторы.

«Существует огромный провал между разработками университетов и иных инноваторов и потребностью системы здравоохранения, потребностями пациентов. Поэтому мы очень рады, что удалось организовать вокруг создания дисциплины междисциплинарную команду профессионалов, привлечь ведущих представителей индустрии – компанию BIOCAD. Более того, мы получили поддержку Российского научного фонда на проведение исследований в целях подготовки лидеров инноваций для здравоохранения. Уверен, что это будет способствовать раскрытию огромного потенциала доказательной медицины в медицинской индустрии», – сообщил Станислав Отставнов, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ и Академический директор программы «Прикладной анализ данных в медицинской сфере».

