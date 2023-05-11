Скульптура, инсталляции, граффити: в столице впервые проведут конкурс «Паблик-арт»

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Началась регистрация участников на конкурс «Паблик-арт». Он пройдет в столице впервые, в рамках проекта «Арт-фабрика». Подать заявку можно с 10 мая до 21 июня. К участию приглашаются галереи, архитектурные и дизайн-бюро, которые готовы разработать нестан дартные арт-решения для компаний и застройщиков жилых комплексов.

Проект нацелен на развитие городской среды. В его рамках проведут конкурсы по трем направлениям: паблик- и интерьерному арту, а также цифров ому искусству. На каждый из них откроют отдельную регистрацию для участников.

«Проект “Арт-фабрика” — это перспективная программа развития арт-рынка, которая позволяет удовлетвор ять запросы бизнеса и города на качественное и интересное оформление пространств. Проект призван наладить связи между владельцами бизнеса и представителями арт-индустрии для поиска новых концепций в дизайне кафе, магазинов, домов, офисов и других городских мест», — отмет ил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития

Алексей Фурсин.

С 16 февраля по 25 апреля уже прошел сбор технических заданий от партнеров-заказчиков, в числе которых «Дом.рф», группа компаний «Самолет», новосибирский Академгородок, центр госуслуг «Мои док ументы». Теперь, в рамках направления «паблик-арт» участникам нужно будет предложить свои решения для этих задач компаний.

Конкурсанты могут предоставить свои работы в одном из следующих форматов паблик-artа — это ску льптура, медиа, световые, звуковые и художественные инсталляции, граффити или комплексные архит ектурные и ландшафтные решения. Лучшие из них заказчики воплотят в жизнь. Авторское оформление появится в нескольких жилых комплексах, а центров госуслуг «Мои документ ы» участники предложат граффити или муралы. Полный список задач можно найти на сайте проекта. В рамках новой программы в течение года планируют провести еще два конкурса: по созданию произв едений диджитал-искусства и дизайну интерьера.

Проект реализует автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» antesДепартаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Más información en 2020 ьства и улучшению города с помощью этих индустрий.

Креативные индустрии сегодня — особый сектор экономики столицы, в котором работает более чем 100 ty сяч организаций по таким направлениям, как мода, дизайн, аrt, киноиндустрия, видеоигры, реклама и архитектура.

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