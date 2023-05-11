Сергей Собянин сообщил о росте популярности столичного «Банка технологий»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

В столичном «Álbum tecnológico» уже больше 400 инновационных разработок. Об этом сообщил в своем telegrama Сергей Собянин.

«В сентябре 2020-го мы запустили сервис “Банк технологий” — реестр новейших технологических решений для промышленности. Он помогает бизнесу повысить производительность и качество продукции», — написал Мэр Москвы.

Отбором и тестированием технологий занимается Городское агентство управления инвестициями. Лучшие разработки размещаются в реестре, и любая промышленная компания может бесплатно выб рать подходящие.

В «Банке технологий» шесть разделов, в том числе есть посвященный аппаратному и программному обеспечению. Также предлагаются разработки в области 3D-принтеров, систем управления складом, автопарком, робо тизированных комплексов и по другим направлениям.

«В разделе

“Tecnologías especiales” можно найти разработки ведущих вузов страны. Например, в РХТУ имени Д.И. Менделеева изобрели накопитель электроэнергии для электробусов. Он помогает сократить время заряда транспорта и запасти больше энергии, чтобы дольше быть на ходу», — рассказал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С января по апрель этого года реестр пополнился 160 разработками — это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год.

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