Проекты ГУУ вышли в финал Международного конкурса «Книга будущего»

Работы представителей Государственного университета управления прошли в финал первого Международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего».

Всего на конкурс поступило более 500 работ из России, Беларуси, Казахстана, Туркмении, Таджикистана. По итогам заочной оценки отборочная комиссия определила 61 проект, прошедший в финал конкурса.

ГУУ в финале представят старший преподаватель кафедры математических методов в экономике и управлении Института информационных систем ГУУ Анна Денисова и студентка 2 курса магистратуры ИИС Александра Терешко. Они разработали и направили на конкурс две работы: проект информационно-просветительской социальной сети «proЧТЕНИЕ.», который был включен в шорт-лист номинации «Новые форматы чтения», и эссе о роли русского языка в межнациональном общении, попавшее в шорт-лист номинации «Лучшие писательские практики. Малые формы».

Прошедшие отбор проекты будут представлены экспертному жюри на площадках крупнейших книжных форумов: 19 мая на Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге и 4 июня на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве.

Победители получат поддержку в реализации своих проектов совместно с Московским Политехом, Российским книжным союзом и лидерами книжного рынка.

Поздравляем наших прекрасных участниц и желаем им победы!

