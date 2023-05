Порты — модные места Москвы. Чем заняться на обновленном Южном речном вокзале

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во время навигации с речных вокзалов Москвы можно отправиться в путешествие на круизном теплоходе, а в будущем Южный речной вокзал станет станцией городского речного электротранспорта.

Но Северный и Южный речные вокзалы — это еще и новые модные места столицы. На недавно открытом Южном речном вокзале можно полюбоваться видом Москвы-реки со смотровой площадки на крыше, посетить выставку, посвященную истории речных перевозок.

Прогулка по обновленному пространству и солнечные ванны на крыше

В конце апреля в Нагатинском Затоне после реконструкции открыли Южный речной вокзал. И сегодня у него есть все шансы стать не только вокзалом, с которого можно отравиться в речной круиз, но и популярным местом для досуга. Так, москвичам будет приятно даже просто прогуляться по обновленной красивой набережной.

С момента открытия здесь уже побывали более 22 тысяч человек. А за весь сезон речной навигации вокзал сможет принять 300 тысяч посетителей.

Главное здание Южного речного вокзала напоминает по форме многопалубный теплоход. В ходе реконструкции ему вернули исторический облик. Воссозданы декоративные элементы, которые украшали южный порт в советское время: надпись «Москва», 14-метровый шпиль и компас. На фасаде вновь красуются восстановленные по оригинальным чертежам скульптуры. Они символизируют пять морей, с которыми связана столица: Черное, Азовское, Балтийское, Каспийское и Белое. Высота каждой скульптуры — 3,5 метра. Внутри вокзала можно увидеть оригинальный фрагмент стены 1985 года.

На крыше южного порта, которая раньше не использовалась, организовали зону отдыха и смотровую площадку. В теплое время года здесь можно отдохнуть и даже позагорать на шезлонгах. А если подойти к стеклянному ограждению, то откроется живописный вид на Москву-реку и парк «Остров мечты». Чтобы подняться на крышу, нужно воспользоваться лифтом с любого этажа или пройти по лестнице с третьего. Вход свободный.

История московской навигации и архивные кадры южного порта

Южный речной вокзал — это еще и новое место для проведения выставок. Здесь открыли новое экспозиционное пространство Музея транспорта Москвы. Первая экспозиция — «Москва-река пассажирская» — посвящена развитию речного городского транспорта. Дизайн выставки отсылает к образу главной водной артерии города, повторяя ее изгибы.

Гуляя по экспозиции, гости могут проследить за ключевыми событиями в истории освоения Москвы-реки. Для каких целей был сооружен Водоотводный канал в 1786 году и почему его называли канавой, как реку расширяли и углубляли для запуска судоходства, как выглядели пристани в конце XIX века, когда вышли в плавание первые речные трамваи, какие суда производили после войны и как стали возрождать общественный водный транспорт в последнее десятилетие — все это можно узнать на выставке. Среди экспонатов — уменьшенные копии судов разных эпох, дореволюционные путеводители и советские посадочные талоны, чертежи и видеохроника более чем из 10 государственных и частных собраний.

Экспозиция «Москва-река пассажирская» будет работать в пространстве Музея транспорта Москвы в течение года. Посетить ее можно бесплатно с 10:00 до 19:00.

А на третьем этаже здания представлены архивные фотографии Южного речного вокзала. Здесь можно взглянуть на первоначальный облик здания. Вокзал был сооружен в 1985 году по проекту архитектора Юрия Когана в стиле позднего советского модернизма. На кадрах запечатлены в том числе скульптуры-аллегории до реконструкции.

Музей транспорта Москвы открыл выставочное пространство в здании Южного речного вокзалаКакой транспорт ходил по Москве-реке в разные эпохи

Обед с видом на реку и велопрогулка по набережной

Закончив путешествие по набережной, можно выпить кофе на первом этаже или пообедать с видом на Москву-реку. На Южном речном вокзале работает ресторан «Южный» с панорамным остеклением. А в теплую сухую погоду на набережной открывается терраса.

Неподалеку от ресторана есть книжная зона — можно расположиться на удобных диванах и погрузиться в чтение. На стендах уже появились десятки книг, а в будущем зона превратится в полноценное библиотечное пространство. В сувенирном магазине можно купить толстовки, сумки и другие вещи с символикой Южного речного вокзала. А еще у порта оборудовали парковки для велосипедов и самокатов, где можно взять напрокат двухколесный транспорт и отправиться в поездку по набережной Москвы-реки.

Северный речной вокзал в роли трендсеттера

Южный речной вокзал будет развиваться, как и его «старший брат» — Северный. Именно с его открытия после реставрации в 2020 году началось возрождение московских портов. Как и с Южного речного вокзала, с Северного можно отправиться в круиз по 30 крупным городам и туристическим центрам России. В начале мая заработал и первый рейс: маршрут-переправа Северный речной вокзал — Захарково.

Почти сразу после реставрации Северный речной вокзал стал любимым местом для отдыха москвичей. В сезон речной навигации в выходные сюда съезжаются до 30 тысяч человек. Уникальный архитектурный объект и парк вокруг него восстановили и превратили в современное пространство для отдыха, прогулок и путешествий по воде. Главное здание вокзала, построенное в 1937 году, до сих пор остается одним из самых узнаваемых символов столицы. Оно похоже на огромный двухпалубный корабль.

С крыши открывается панорама Химкинского водохранилища. В конце апреля возобновили «Прогулки по палубе архитектурного корабля»: во время экскурсий Музея транспорта Москвы участники могут узнать об истории строительства канала имени Москвы, интерьерах памятника, секретах его фарфоровых медальонов и фонтанов. Прогулки проходят каждый день с 12:00 до 18:00, кроме понедельника. Приобрести билеты можно на сайте музея.

11 детских и спортивных площадок, пункты проката велосипедов и самокатов, зоны для танцевальных мастер-классов и занятий йогой, маршруты для скандинавской ходьбы — все это можно найти рядом с набережной. Спортивные тренировки проходят бесплатно в рамках проекта «Спортивные выходные». В теплое время года занятия проводят на открытом воздухе профессиональные тренеры и мастера спорта.

На территории порта расположились кафе, рестораны и арт-объекты. В здании открыто пространство Музея транспорта Москвы, где постоянно появляются новые экспозиции. Художники, дизайнеры и режиссеры посвящают их развитию речного и морского транспорта. Сегодня посетителям доступна инсталляция «Это знак» о системе навигационных элементов в городе.

Кроме того, у вокзала можно послушать выступления артистов проекта «Музыка в метро», отметить городские праздники или просто прогуляться среди сосен и покормить белок. Летом в южной части парка открывают пляж с бассейнами и лежаками. Прошлой зимой на главной площади работал бесплатный каток с натуральным льдом.

А еще Северный речной вокзал — одно из самых романтичных мест города. Вечером, когда его закрывают для посетителей, вокзал превращается в… Дворец бракосочетания. Свадьбы здесь играют в рамках проекта «Новые адреса счастья».

На Южном речном вокзале также планируют проводить концерты, мастер-классы, фестивали. В сухую теплую погоду культурная жизнь переедет на крышу. Ожидается, что южный порт тоже станет площадкой для проекта «Музыка в метро».

«Грандиозен, красив и уютен»: как создавали и возрождали Северный речной вокзалМузей транспорта Москвы возобновит в полном формате экскурсии «Прогулка по палубе архитектурного корабля»Пожениться на станции метро «Маяковская» и на Северном речном вокзале можно будет и в 2023 году

