О начале торгов ценными бумагами “11” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Наименование ценной бумаги. Биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые централизованным учетом прав серии 002Р-01[i] Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕГЕНДА”Тип ценных бумаг. Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00368-R-002P от 03.05.2023. Номинальная стоимость 1 000 рублей. Количество ценных бумаг в выпуске 3 000 000 штук. Дата погашения 06.08.2026 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;

05.11.2026 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;

04.02.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;

06.05.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 06.05.2027. Торговый код RU000A1067H4ISIN код RU000A1067H4 . Уровень листинга Третий уровень Сектор Сектор Роста.

Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития. Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Облигации,

б) десятый рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке. Андеррайтер

наименованиеАО “Банк ДОМ.РФ”идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская БиржаMC0034600000краткое наименование.

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Банк ДОМРФ.

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