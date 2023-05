О включении в Список ценных бумаг, допущенных к торгам и в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “10” мая 2023 года приняты следующие решения:

Включить “10” мая 2023 года в раздел “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: 1 Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством Общества с ограниченной ответственностью “Специализированное общество проектного финансирования “Инфраструктурные облигации”, регистрационный номер выпуска – 4-05-00598-R-001P от 27.04.2023. Включить ценные бумаги, указанные в пункте 1, в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития, в связи с получением письма организации.



