«Отражения» во Всероссийском музее декоративного искусства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на концерт «Отражения». Он состоится в рамках проекта «Музыка на балконе», который музей проводит совместно с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского. В программе произведения Франца Шуберта, Мориса Равеля, Дмитрия Шостаковича, Анри Дютийё.

Вход на концерт по билетам «Комплексный входной билет + концерт», «Выставки, постоянная экспозиция + концерт». Льготы для посетителей утвержденных категорий сохраняются. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.

Билет необходимо получить в кассе музея в день проведения концерта.

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