Ответы на вопросы в связи с военными сборами

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено выполнить мероприятия, связанные с проведением этих сборов и призывом на них граждан.

Что это означает для работников Политехнического университета, кого из политехников могут призвать на ежегодные сборы, а кого нет? Разъясняют руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов и начальник отдела мобилизационной подготовки вуза Александр Щербаков.

— Владимир Викторович, Александр Валерьянович, кого призовут на военные сборы?

— Военные сборы — один из видов воинской обязанности. Президент Российской Федерации ежегодно объявляет их соответствующим указом. На военные сборы могут призвать всех, кто находится в запасе. Туда зачисляют: военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах; не прошли обучение, но достигли возраста 27 лет; были уволены с военной службы с зачислением в запас; тех, кто уклонился от службы в армии, не имея на то законных оснований.

Необходимое условие: со времени службы в армии до сборов должно пройти не менее трёх лет. Призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

— А кого не могут призвать на сборы?

— Подробно категории таких граждан о писаны в статье 55 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Закон предусматривает возможность освобождения от военных сборов: граждан, забронированных за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время; мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья; военнообязанных женщин; педагогических работников образовательных организаций; студентов, обучающихся очно или очно-заочно в образовательных организациях; обучающихся заочно — на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации, подготовки дипломной работы; граждан, прошедших альтернативную гражданскую службу; депутатов и сенаторов; сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН; мужчин, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей; мужчин, имеющих ребёнка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель; граждан с непогашенной судимостью; граждан, пребывающих за пределами Российской Федерации; россиян, занятых на посевных и уборочных работах.

От воинских сборов также могут освободить по состоянию здоровья. Не будут призывать и тех, кто ухаживает за инвалидом или является опекуном несовершеннолетнего брата или сестры. От сборов также освобождаются мужчины, имеющие бронь по профессии.

— Где и когда будут проходить сборы?

— Согласно указу президента, граждан будут призывать для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. По закону продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются Министерством обороны или иными государственными органами, в которых предусмотрена военная служба.

— Сколько времени могут продолжаться сборы?

— Продолжительность сборов не должна превышать двух месяцев. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за всё время пребывания в запасе, за исключением тех, кто находится в резерве , не может превышать 12 месяцев.

— Как оплачивается время, проведённое на военных сборах?

— За время участия в военных сборах работающим гражданам военкомат выплачивает компенсацию. Им полагается выплата «среднего заработка (пособия) с учётом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учёта в государственном учреждении службы занятости населения)». Неработающим и не состоящим на учёте в службе занятости гражданам начисляется выплата в размере МРОТ.

Также призванным на сборы полагаются оплата расходов за проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, за наём жилья и командировочные.

Помимо этого, за время прохождения военных сборов предусмотрена выплата оклада по воинской должности и званию с учётом местных надбавок.

— Как должны вручить повестку?

— Месяц назад Госдума России приняла поправки в закон, которые в дополнение к традиционным способам вручения повестки — под подпись, лично в руки — вводят оповещения заказными письмами и дублирование повесток в электронном виде.

— А если человек не придёт по повестке?

— Если человек получил повестку, но в указанный в ней день и час не пришёл, то за это предусмотрена административная ответственность. Могут оштрафовать на сумму от 500 до 3000 рублей. Уважительными причинами для неявки по повестке считаются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет прийти в военкомат. Однако и то, и другое нужно подтвердить документами.

— А если не отпускают с работы?

— Не имеют права. Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы, об этом написано в Трудовом кодексе. Также там законодательно закреплена обязанность работодателя сохранить за сотрудником место и выплатить ему средний заработок за этот период. Понесённые расходы работодателю должно компенсировать государство .

— Скажите пожалуйста, куда обращаться работникам Политеха, если у них возникнут ещё какие-то вопросы о военных сборах?

— Пожалуйста, звоните по телефону горячей линии +7 (812) 552-31-25 в рабочее время.

