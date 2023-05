«Нота вдохновения» в Галерее Александра Шилова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Галерея Александра Шилова приглашает на концерт «Нота вдохновения». На нем представят свои достижения учащиеся детской школы искусств «Центр».

В программе — выступления солистов, ансамблей, хорового коллектива и оркестра русских народных инструментов. Воспитанники учебного заведения, многие из которых уже успели заявить о себе на конкурсах и мероприятиях международного, всероссийского и городского уровня, исполнят классические произведения и музыку авторов-современников.

