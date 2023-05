Новая точка общепита появится в Бабушкинском парке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на открытый аукцион права на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) в Бабушкинском парке. Победитель сможет открыть там точку общественного питания.

«Город стимулирует развитие малого предпринимательства и предоставляет возможность вести бизнес в нестационарных объектах, расположенных в популярных общественных пространствах с высокой проходимостью. Сейчас на торги выставлены права на размещение киоска площадью 60 квадратных метров в Бабушкинском парке на северо-востоке Москвы. Победитель аукциона сможет вести торговлю круглогодично в течение пяти лет», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Конструкция объекта будет представлять собой стальной каркас, обшитый деревянными панелями из лиственницы с фасадным остеклением. Победитель торгов установит киоск самостоятельно в соответствии с типовым архитектурным решением — на отдельном мощеном участке рядом с детской площадкой, пешеходными и велосипедными дорожками. Киоск подойдет для продажи кондитерских изделий, снеков, мороженого, горячих и безалкогольных прохладительных напитков, воды, соков и другой продукции.

Заявочная кампания продлится до 19 мая, онлайн-торги состоятся 24 мая на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, а также подать заявку на осмотр можно на инвестиционном портале Москвы. Там же представлена документация, правила проведения аукционов. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там более 6,3 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

