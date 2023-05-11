НИУ ВШЭ и «ГЭС-2» проведут конференцию по теме исследования глухоты

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Культура глухих неоднородная, в нее могут также входить слышащие, которые являются детьм и глухих родителей, педагоги или же просто заинтересованные специалисты из различных сфер, кото рые занимаются исследованием вопросов глухоты», — говорит Влад Колесников. Он объяснил, что для «ГЭС-2» важно организовать эту конференцию совместно с НИУ ВШЭ — для то го чтобы «разговор про культуру глухих вышел за привычные рамки, ведь эта тема намного шире , чем кажется на первый взгляд».

Что значит для современного человека быть глухим или слабослышащим? Как формируется его идентичность? Каковы его возможные жизненные траектории? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на I Международной междисциплинарной конференции «Чт о значит быть глухим? Новые вызовы для сообщества».

В мероприятии примут участие специалисты по теории и практике социальной интеграции в России и за рубежом: ученые, консультанты, практики, сту денты и аспиранты, представители общественных организаций и бизнеса.

В рамках конференции также будут представлены материалы, подготовленные участниками кружка «Ис следуя сообщество глухих». Кружок был организован в Доме культуры «ГЭС-2» и объединил глухих молодых людей в воз расте от 14 до 21 года, которые с помощью исследователей, педагогов, историков и социологов изучали , как формируется идентичность представителей этого сообщества в России.

— Как родилась идея организовать такую ​​конференцию?

— Форумы, посвященные глухоте и глухим, периодически проводятся в России. В свое время много специалистов собирали конференции, посвященные жестовому языку или сурдопе дагогике, регулярно проводятся медицинские съезды, где обсуждается, как «лечить» глухоту. В то же время еще ни разу не проводилось форумов, где бы обсуждались культурные и социаль ные основы функционирования сообщества.

В прошлом году Дом культуры «ГЭС-2» запустил кружок «Исследуя сообщество глухих», учас тниками которого стали молодые люди, глухие, слабослышащие и слышащие, которые учатся проводи ть социологические исследования и на практике применяют полученные знания. Сейчас они завершают свои проекты, жестовященные жестовому языку в онлайн-общении, жестовым имен ам и элите сообщества глухих. Читая различные тексты, готовя эти исследования, мы поняли, что на самом деле в России есть бо льшое число людей, которые интересуются, реализуют проекты, делают исследования, но не имеют воз можности собраться вместе для открытого обсуждения. Так мы поняли, что пора создать такое пространство для дискуссии, и пришли к решению, что конфере нция станет наиболее подходящим форматом.

— Какова цель конференции?

— Мы надеемся, что конференция станет площадкой, на которой все заинтересованные в теме специалисты, как исследователи, так и практики, смогут обсудить, что же собой представляет сообщество глухих сегодня — каковы его культурные, социальные, лингвистические основы, кто в него входит и чем оно живет. Цель конференции — объединить этих людей. Наша лаборатория много лет занимается исследованием различных социальных групп, изучением инклюзивных и эксклюзивных процессов в российском обществе, проводит научные мероприятия, посв ященные этой теме. Мы с огромным энтузиазмом подключились к подготовке конференции. Как говорится, наши интересы — лаборатории и «ГЭС-2» — сошлись. Также мы видим свою миссию в популяризации данного направления — в вовлечении людей в тематик у человеческого разнообразия, достоинства, инклюзии. Сегодня это особенно важно.

— Почему вы так считаете?

Сообщество глухих ями, лингвистическими нормами, социальными практиками, при этом живущей не где-то далеко и обосо бленно. Más información пу. Достаточно вспомнить, например, фильмы «Страна глухих» или «CODA: Ребенок глухих родителей». Мы уверены, что конференция будет интересна не только глубоко погруженным в тему специалиста м, но и всем, кто хочет поближе познакомиться с этим сообществом, да и в целом интересуется совреме нной культурой во всем ее многообразии. Кстати, насколько точно эти и другие фильмы отображают реальность, тоже можно будет обсудить на конференции, у нас запланирована отдельная секция, посвященная образу глухого в кино.

— Кто примет участие в конференции?

— Мы приглашаем как ведущих специалистов области estudios sordos en России, так и студентов и практиков, реализ ующих различные проекты совместно с сообществом глухих и для него. Ожидаем также гостей из других городов и из-за границы, которые в онлайн-формате подключатс я к работе секций. Конечно, не обойдется и без активного участия сотрудников нашей лаборатории. Ver más шаги, не будучи никак связанными с сообществом. Кстати, сообщество глухих — это же не только глухие люди. Сюда входят и слабослышащие, и CODA — слышащие дети глухих родителей, и переводчики русского ж естового языка, и просто слышащие единомышленники, владеющие жестовым языком и общающиеся с глухими. В этом плане сообщество глухих достаточно открыто, а его границы очень прозрачны. Конференция на тему «Что значит быть глухим?» организуется Домом культуры «ГЭС-2» при участии Международной лаборатории исследований социа льной интеграции Вышки и проходит на одной из самых самых современных и модных московских площадок, и это очередное доказательство того, что исследование сообщества глухих — не узкая тема для каких -to гиков, а перспективное направление.

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