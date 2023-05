На mos.ru заработал сервис проверки графика отключения горячей воды

Source: MIL-OSI Russian Language News

На портале mos.ru заработал онлайн-сервис, с помощь которого горожане могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Ежегодные плановые отключения, не превышающие 10 дней, необходимы для того, чтобы подготовить теплосети к началу нового отопительного сезона.

«Отключения горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Это необходимо для организации гидравлических испытаний на тепловых сетях, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию в осенне-зимний период. На сегодняшний день срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей предупреждаем заранее — соответствующая информация размещена на официальном портале Мэра Москвы и ряде других городских сервисов. Обойтись без отключений горячей воды, к сожалению, невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо регулярно проводить плановые профилактические мероприятия», — сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Информационный сервис открывается на портале mos.ru перед началом профилактических работ.

«Сервис помогает горожанам заранее узнать, когда в их домах будет проводиться плановое отключение горячей воды, и учесть эту информацию для решения бытовых вопросов. Для этого достаточно ввести в поисковую строку адрес дома, и на экране отобразится период отключения. За минувшие пять лет информационным сервисом воспользовались более 7,3 миллиона жителей, из них около миллиона — в прошлом году», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

График отключения горячей воды доступен в мобильных приложениях «Моя Москва» и на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы (+7 495 777-77-77), единого диспетчерского центра (+7 495 539-53-53) или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 495 539-25-25).

