Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро ведется сборка оборудования тягово-понизительной подстанции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Тягово-понизительная подстанция обеспечит работу всех инженерных систем “Яхромской”. В рамках устройства подстанции на станции уже собран силовой щит, а также щиты освещения и питания. Поставка оборудования продолжается, в частности ожидается поступление трансформаторов и щитов тяговой сети», — сказал заммэра.

После сборки оборудования подстанции метростроители приступят к его обвязке — соединению кабелей и проводников.

Сейчас на станции метро «Яхромская» идет устройство и других инженерных систем, уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. В двух вестибюлях и на платформе специалисты укладывают кабели, монтируют воздуховоды, прокладывают водопровод как на самой станции, так и в тоннелях на перегоне в сторону «Лианозова».

«На станции также продолжаются архитектурно-отделочные работы, в частности укладка пола и облицовка цоколей путевых стен гранитом», — добавил Юрий Кравцов.

Станция метро «Яхромская» располагается вдоль Дмитровского шоссе, между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. У нее два подземных вестибюля, выходы организованы на обе стороны шоссе.

На участке продления Люблинско-Дмитровской линии метро, помимо «Яхромской», строятся станции «Лианозово» и «Физтех». Открытие нового участка улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово, Северный — их жители смогут экономить до 20 минут при поездках по городу. Помимо этого, продление салатовой ветки разгрузит Дмитровское шоссе.

При отделке станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро используется красный гранит из Карелии

При участии специалистов «Мосинжпроекта» в Москве построены и введены в эксплуатацию два участка Люблинско-Дмитровской линии метро: в 2016 году для пассажиров открылись станции «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская», в 2018-м — станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». В 2022 году в эксплуатацию ввели второй вестибюль станции «Окружная», которым завершилось формирование крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции метро и МЦК, платформу МЦД и наземный транспорт, значительно улучшившего транспортное обслуживание нескольких районов севера столицы.

В 2023 году «Мосинжпроект» отмечает 65-летие: с 2011 года при участии компании построено 70 станций, более 150 километров путей и 11 электродепо. 1 марта 2023-го полностью открылось движение по Большой кольцевой линии — самому протяженному в мире 70-километровому метрокольцу. На нем располагается 31 станция. Также продолжается строительство участков продления и создание новых радиальных линий метро.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI