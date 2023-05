На востоке столицы построят многофункциональный спортивный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Новокосине завершается возведение многофункционального спортивного комплекса. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В 2022 году инвестор выиграл на торгах право на размещение некапитального спортивного объекта на Салтыковской улице в Новокосине. Сейчас его возведение завершается. В результате москвичи получат многофункциональный спортивный комплекс площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, в котором можно будет поиграть в мини-футбол, волейбол, баскетбол или теннис», — рассказал Максим Гаман.

Для того чтобы получить право на размещение некапитального спортивного объекта, инвесторам необходимо принять участие в торгах, которые проводятся с 2020 года. Победители могут самостоятельно выбрать тип сооружения из утвержденного городом списка из 25 позиций, если иное не предусмотрено схемой их размещения. В перечень входят, например, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным залом, площадки для хоккея, пейнтбольные полигоны, теннисные корты и другие объекты. Договор с инвестором заключается на три года с возможностью продления на 46 лет без конкурса при условии соблюдения соответствующих требований.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

