Мос, Катя, Аня: горожане выберут имя для голосового помощника приложения «Моя Москва»

В проекте «Активный гражданин» начался второй этап голосования за лучшее имя для голосового помощника мобильного приложения «Моя Москва» и других городских цифровых сервисов. Участники могут выбрать одно из пяти имен, определенных по итогам первого этапа. Ими стали Мос, Москва, Маша, Катя и Аня.

Голосовой помощник создан командами приложения «Моя Москва» и общегородского контакт-центра в 2020 году. Он работает в тестовом режиме и доступен половине пользователей. Виртуальным ассистентом можно воспользоваться, чтобы получить городские услуги, например передать показания счетчиков воды и электричества, рассказать об оценках и домашних заданиях ребенка в школе. Кроме того, робот поможет записаться к врачу, оплатить счета и многое другое. При желании пользователи могут даже поговорить с ним на повседневные темы.

«Чтобы жителям было еще удобнее взаимодействовать с голосовым помощником, мы предложили им самим выбрать для него имя. На первом этапе своими идеями поделились более 60 тысяч москвичей. Пять имен для финального голосования были определены не только по количеству предложений от жителей, но и в соответствии с важными критериями: имя должно быть коротким, благозвучным, иметь ассоциацию с Москвой или Россией, не совпадать с именами других голосовых помощников, быть легко произносимым и корректно считываться системой распознавания речи в приложении», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Для распознавания вопросов и поиска ответов голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта. Когда пользователь нажимает на значок микрофона и задает вопрос, робот сначала преобразует его в текст, а затем нейросеть ищет ответ в базе знаний. Далее голосовой помощник отвечает на вопрос, показывает на экране запрошенную информацию или окно для получения услуги. Если запрос был сформулирован непонятно или не полностью, робот выведет на экран подсказки.

Приложение «Моя Москва» заработало в начале 2019 года. С его помощью можно получить жилищно-коммунальные услуги, информацию об успеваемости детей, записаться к врачу, проконсультироваться у операторов контакт-центра и многое другое. За все время приложение скачали 4,9 миллиона уникальных пользователей. «Моя Москва» доступна в официальных магазинах приложений App Store, и AppGallery.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году, за это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Москвичи приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

Сейчас в проекте также можно проголосовать за лучшие детские рисунки конкурса «Наследие моего района» и выбрать названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома.

