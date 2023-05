Московский завод поставил более 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов

Source: MIL-OSI Russian Language News

С марта по апрель московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) поставил 40,1 тысячи деталей кузова для китайских кроссоверов, которые собирают в России.

«В условиях санкционного давления и ухода ряда зарубежных марок с отечественного рынка столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России. В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин и в конце месяца отгрузило первую партию. Завод активно наращивает объемы производства, в частности в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле — уже более 32 тысяч», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соглашение о сотрудничестве между московским производителем автокомпонентов и тульским заводом «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заключили в феврале 2023 года. По условиям договора предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов Haval F7 и Haval Jolion.

Ожидается, что майские показатели компании вдвое превысят итоги предыдущего месяца.

«Предприятие ставит перед собой амбициозные планы и рассчитывает к марту 2024 года повысить объем выпуска до 6,5 миллиона деталей в год. Для увеличения оборотов на заводе планируют ввести новые производственные мощности и до середины мая 2023 года запустить линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов кузова», — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Наращивать объемы производства такими темпами удается в том числе благодаря поддержке города. Новое предприятие открылось в декабре 2022 года в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Город без торгов предоставил застройщику в аренду земельный участок площадью 3,25 гектара в районе Бирюлево Западное. На заводе создали свыше 300 новых рабочих мест.

«Мы планируем поэтапное наращивание объемов производства для локализации до 50 процентов кузова Haval Jolion. Сегодня наши специалисты проводят совместные мероприятия с китайскими автомобилестроителями по разработке и адаптации технологической оснастки для увеличения объемов выпуска на площадке в московском районе Западное Бирюлево», — рассказал генеральный директор ООО «ААТ» Зоригто Саханов.

