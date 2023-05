Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский кредитный банк (МКБ) расширяет линейку депозитов в юанях и запускает прием китайской валюты для срочных вкладов «Все включено».

 Максимальная ставка при размещении средств на 36 месяцев составит 3,50% годовых. Максимальный размер вклада не ограничен, проценты будут начислены в конце срока размещения.

Есть возможность и ежемесячного начисления процентов. В таком случае максимальный доход составит 2,7% годовых при размещении на 36 месяцев.

Накопительный счет с ежемесячной капитализацией позволит получить доход в 2,25% годовых при депозите до 200 тыс. юаней на 36 месяцев. А ставка по расчетному счету с обязательным минимальным остатком на аналогичный период составит 1,9% годовых.

Максимальный срок размещения депозитов в рублях, долларах и евро по вкладу «Все включено» также увеличен до 36 месяцев.

«Интерес клиентов к размещению вкладов в китайских юанях продолжает расти: согласно последним исследованиям, депозиты в этой валюте готов открыть каждый пятый россиянин. Чтобы наши клиенты могли получить еще большую выгоду и выбрать удобный для себя вариант размещения, мы расширили линейку вкладов в китайских юанях. Теперь можно разместить свои средства и на длинный срок – до трех лет», – рассказала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

