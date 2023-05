Минэкономразвития РФ: в реформе ВТО важно усилить инструментарий организации для борьбы с торговым протекционизмом

Source: MIL-OSI Russian Language News

редложения стран-участниц по реформированию ВТО стали центральной темой состоявшегося 8-9 мая заседания Генерального совета всемирной организации. Участники обсудили более полутора десятков вопросов и документов в преддверии 13-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в феврале 2024 г. в ОАЭ.

Члены ВТО обменялись мнениями о том, как улучшить переговорную и мониторинговую функции организации, повысить ее инклюзивность и транспарентность, а также эффективность заседаний рабочих органов. Приоритетом остается восстановление полноценной работы Органа по разрешению споров ВТО и урегулирование кризиса Апелляционного органа.

Российская делегация в ходе своего выступления отметила, что отправной точкой должно стать восстановление доверия между членами организации и неукоснительное соблюдение ими установленных правил. Особо подчеркнули, что ВТО должна быть способна эффективно бороться с современными формами искажений конкуренции и торговой дискриминации, включая меры «зеленого протекционизма» и злоупотребление содержащимися в правилах ВТО исключениями. «Адаптировать инструменты организации к новым проявлениям торгового протекционизма – одна из ключевых задач реформы ВТО», – отметил российский представитель.

В ходе заседания обсуждались также вопросы регулирования электронной торговли, освобождения от защиты прав интеллектуальной собственности в отношении средств диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, а также меры поддержки государств, покидающих по решению ООН категорию наименее развитых стран (НРС) и лишающихся в связи с этим имеющихся у них льгот и преференций. Со своей стороны, российская делегация указала на важность достижения по данным темам субстантивных результатов к 13-й Министерской конференции ВТО.

