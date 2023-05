Минэкономразвития России выступит соорганизатором форума «Города России-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

мая под председательством заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова состоялось первое заседание организационного комитета VII Общероссийского форума стратегического развития «Города России», который пройдет в Екатеринбурге 16-17 ноября этого года.

Повестка предстоящего события предполагает обсуждение актуальных вопросов городского планирования, устойчивости экономики, а также достижения стратегических задач, поставленных президентом России.

«Форум интересный. Проектная команда поднимает важные темы в контексте муниципального управления, развития городских агломераций, проблемы муниципальной экономики и финансов. Количество участников ежегодно увеличивается, а значит, те задачи, которые здесь решаются, являются нужными в данный момент времени», – отметил замминистра.

По итогам заседания оргкомитета определены ключевые темы форума. Среди них: агломерации и межмуниципальное взаимодействие, новая городская политика, лучшие межмуниципальные практики, полномочия органов местного самоуправления и контрольно-надзорная деятельность, человеческий капитал, моногорода.

Дмитрий Вахруков сообщил, что Минэкономразвития проводится работа по формированию тематических сессий программы форума и организации круглых столов. «Планируем обсудить лучшие практики и перспективы развития механизма особых экономических зон, методические подходы к разработке долгосрочных планов социально-экономического развития агломераций, вопросы совершенствования механизма экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также актуальные вопросы в области инвестиционной политики городов», – подчеркнул замминистра.

Как отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, цель форума «Города России» – выявить и распространить лучшие практики развития городов, а также укрепить межмуниципальное сотрудничество.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что ожидается порядка 5 тысяч участников и около 600 спикеров.

«Основным девизом форума предлагается «Города России – новые рубежи», который полностью отражает текущую ситуацию в стране. Городам России в условиях внешнего санкционного давления пришлось работать в непростой обстановке, когда деятельность органов местного самоуправления, можно сказать, испытывалась на прочность. Однако вопреки вызовам наши города развиваются и не теряют своей привлекательности как место, где комфортно жить и работать», – подчеркнул Алексей Орлов.

Форум «Города России» проводится с 2016 года и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвящённым вопросам развития городов. Ежегодно он собирает представителей Совета Федерации и Государственной Думы, различных ведомств, корпораций развития, региональных и муниципальных органов власти, лидеров бизнес-сообщества, а также экспертов в области городского планирования.

В 2023 году форум пройдет при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, губернатора, Правительства Свердловской области, ЦСР и Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

