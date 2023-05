Минэкономразвития запустило обновленную версию федерального портала проектов актов

Source: MIL-OSI Russian Language News

инэкономразвития в четверг, 11 мая, запустило обновленную версию федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, который основан на базовых принципах клиентоцентричности. Дизайн портала переработан в соответствии с концепцией интуитивно-понятного интерфейса. Кроме того, улучшен прямой доступ к ключевой информации и обсуждению, оптимизирована работа навигации и поискового блока.

Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на сессии «Цифровая трансформация нормотворчества» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Сервис работает уже более 10 лет, ежегодно через него в нормотворческом процессе принимают участие более 5 млн человек. Например, только в 2022 г. было размещено на обсуждение более 9,7 тыс. проектов нормативных правовых актов и на них получено более 54 тыс. отзывов», – отметил Алексей Херсонцев.

Regulation.gov.ru – это федеральный информационный ресурс, специально созданный для размещения всеми ведомствами информации о разрабатываемых ими инициативах и результатах их публичного обсуждения.

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат размещению на официальном сайте для прохождения публичного обсуждения в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и любое заинтересованное лицо может направить через портал разработчику проекта свою позицию, которая в обязательном порядке должна быть учтена разработчиком.

